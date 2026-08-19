СК и Прокуратура проводят проверку по факту гибели на Чегете туриста из Индии

В Кабардино-Балкарии разбираются в гибели индийского туриста на горе Чегет. О проверке заявили в пресс-службах Следкома и прокуратуры республики.

«Группа иностранных туристов, состоящая из трёх человек, находясь на горе Чегет на высоте около 2 500 метров, готовилась к восхождению на Эльбрус. Группа запросила помощь, сообщив, что один из участников восхождения погиб», — говорится в сообщении СК. Ход разбирательств контролирует прокуратура.

Напомним, турист из Индии погиб на горе Чегет в Кабардино-Балкарии. Известно, что группа альпинистов готовилась к покорению Эльбруса. Трагедия произошла на высоте около 2,5 тысячи метров. Причина не уточнялась.