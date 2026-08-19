Трое россиян задержаны на Пхукете за ведение бизнеса через подставных тайцев

Троих россиян задержали на Пхукете в рамках масштабной проверки бизнеса с иностранным участием. Всего под следствие попали 16 человек, которых подозревают в использовании граждан Таиланда в качестве номинальных владельцев компаний. Об этом сообщила The Phuket News со ссылкой на полицию провинции.

Среди задержанных также десять граждан Таиланда, двое канадцев и гражданин Казахстана. Рейды прошли по восьми адресам в рамках четвёртого этапа операции против схем с подставными акционерами. Проверки затронули прокат автомобилей и мотоциклов, автомойки, школы, рестораны, IT-компании, магазины электроники и аптеки традиционной медицины. По версии полиции, часть фирм была оформлена на тайцев, хотя фактически финансировалась или контролировалась иностранцами.

Такие схемы, как считают правоохранители, позволяют обходить ограничения на иностранное участие в отдельных видах бизнеса и владение землёй. Ещё шесть человек после рейдов остаются под проверкой. Операция стала частью более широкой кампании на Пхукете. Власти отобрали для проверки 361 компанию, связанную с иностранным капиталом и земельными участками. По данным полиции, по 114 фирмам уже начаты судебные процедуры.

МВД Таиланда уже сообщало о расширении проверок сотен компаний на острове из-за подозрений в использовании номинальных владельцев и работе без необходимых разрешений.

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