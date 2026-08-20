Алгоритмы выбирают сторону: Зачем России собственный ИИ и чем опасен «цифровой занавес»

Искусственный интеллект превращается в инструмент влияния на то, как миллионы людей воспринимают события, поэтому собственные нейросети становятся элементом цифрового суверенитета. Такое мнение в комментарии RuNews24.ru высказал эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович.

По его словам, большая языковая модель остаётся для обычного пользователя своеобразным «чёрным ящиком»: человек получает готовый ответ, но зачастую не понимает, какие установки и ограничения повлияли на результат. Отсюда возникают риски скрытой модерации и смещения оценок.

Эксперт отмечает, что собственные разработки позволяют меньше зависеть от зарубежных технологий и правил, заложенных их создателями. При этом российские системы, как и иностранные конкуренты, тоже имеют ограничения, ценностные рамки и темы, на которые отвечают осторожнее.

«Вопрос не в том, чья модель «честнее». Вопрос в том, чьей модели мы доверяем формировать нашу картину мира», — подчеркнул Якубович.

Поэтому оптимальным вариантом он считает развитие отечественного ИИ без полной цифровой изоляции: перенимать полезные решения, но сохранять контроль над собственными технологиями, данными и принципами их работы.

Ранее Life.ru рассказывал, почему развитие искусственного интеллекта всё теснее связывают с технологическим и интеллектуальным суверенитетом России. В материале отмечалось, что в эпоху нейросетей особенно важным становится вопрос о том, кто определяет ценности и смыслы, на которых обучаются алгоритмы.