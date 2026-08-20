Тепло ещё вернётся? Москвичам рассказали, когда ждать бабье лето

Бабье лето в Москве может установиться во второй половине сентября, но точные сроки пока назвать невозможно. Об этом сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам синоптика, привычное выражение «бабье лето» применяют не к любому солнечному потеплению. Это конкретный погодный процесс, который возникает при формировании устойчивого гребня Азорского антициклона и сохраняется примерно от четырёх до семи дней.

Такой период бывает не каждую осень. Просто тёплые дни после похолодания ещё не означают наступления настоящего бабьего лета.

«Астрономически и климатически бабье лето всегда заканчивается в день осеннего равноденствия, в этом году — 23 сентября. Сам период устойчивого тепла длится максимум неделю. То, что происходит после 22–23 сентября, нельзя называть бабьим летом», — сказала она.

Позднякова отметила, что сейчас нельзя с уверенностью говорить ни о дате начала этого периода, ни о том, появится ли он вообще. В сентябре возможны температурные скачки, но они будут связаны с прохождением атмосферных фронтов.

Если тёплая волна и придёт, то, вероятнее всего, станет коротким эпизодом возвращения летних ощущений во второй декаде месяца. До этого в столице может сохраняться как прохладная осенняя погода, так и более комфортное тепло.

Ранее синоптики также давали прогнозы на тёплый сентябрь для Центральной России. Многие специалисты отмечали вероятность периода с температурой выше нормы и классического бабьего лета.