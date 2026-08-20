«Не понимала, кем хочу быть»: Боярская скрыла от отца поступление в театральный институт

Елизавета Боярская подавала документы в театральный институт, не рассказав об этом отцу Михаилу Боярскому. Об этом актриса вспомнила в беседе с Кино Mail.

Будущая артистка выбрала РГИСИ, пока знаменитый отец находился на гастролях. Тогда она ещё не была уверена, какую именно профессию хочет связать со сценой, и не рассматривала сразу несколько театральных вузов.

«Я не понимала, кем я хочу быть. Я шла просто в театральный. К кому-нибудь поступлю — хорошо», — призналась Боярская.

О её планах знала только мать Лариса Луппиан. По словам Елизаветы, именно с ней в семье обсуждались важные решения: отец больше думал о будущем и благополучии близких, а мать занималась практической стороной вопросов.

Сам актёр Михаил Боярский ожидал, что дочь выберет журналистику, и актёрской карьеры для неё не хотел. Позже народный артист вспоминал, что в поступлении наследницы никак не участвовал.

Ранее Life.ru рассказывал, что в школьные годы Боярская всерьёз рассматривала журналистику, а к актёрской профессии пришла позже. Родители, несмотря на известную фамилию, не пытались продвигать её при поступлении.