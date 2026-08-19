Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшую девушку Паши Техника эскортницу Лекси
Тина Романова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kristina_lexi7
Мосгорсуд оставил в СИЗО эксортницу Лекси (Тину Романову), обвиняемую в распространении порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.
«Апелляционная инстанция <...> оставила без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании в отношении Романовой Тины Мурадовны меры пресечения», — говорится в сообщении.
Напомним, Тину Романову задержали после публикации в Сети интимных фото с актёром Виталием Гогунским. Артист не давал согласия на это и обратился в полицию. Эскортницу, также имевшую отношения с покойным рэпером Пашей Техником, отправили в СИЗО по делу о распространении порнографии.
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