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19 августа, 17:26

Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшую девушку Паши Техника эскортницу Лекси

Тина Романова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kristina_lexi7

Тина Романова. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kristina_lexi7

Мосгорсуд оставил в СИЗО эксортницу Лекси (Тину Романову), обвиняемую в распространении порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

«Апелляционная инстанция <...> оставила без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании в отношении Романовой Тины Мурадовны меры пресечения», — говорится в сообщении.

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Напомним, Тину Романову задержали после публикации в Сети интимных фото с актёром Виталием Гогунским. Артист не давал согласия на это и обратился в полицию. Эскортницу, также имевшую отношения с покойным рэпером Пашей Техником, отправили в СИЗО по делу о распространении порнографии.

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Матвей Константинов
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