Мосгорсуд оставил в СИЗО бывшую девушку Паши Техника эскортницу Лекси

Мосгорсуд оставил в СИЗО эксортницу Лекси (Тину Романову), обвиняемую в распространении порнографии. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

«Апелляционная инстанция <...> оставила без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы об избрании в отношении Романовой Тины Мурадовны меры пресечения», — говорится в сообщении.