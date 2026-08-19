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19 августа, 17:34
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«Как и всегда»: Струна рассказал, какой видит Россию в будущем

Головин назвал единство народа условием великого будущего России

Обложка © РИА Новости / Арина Антонова

Обложка © РИА Новости / Арина Антонова

Россия сохранит статус великой страны, если её граждане будут едины и готовы помогать друг другу. Такое мнение высказал начальник главного штаба «Юнармии» и лидер предвыборного списка «Единой России» Владислав Головин, более известный по позывному Струна. В интервью генеральному директору ТАСС Андрею Кондрашову, показанном в эфире ИС «Вести», его спросили, какой он представляет Россию в будущем.

«Как и всегда — великой», — ответил Головин.

По его мнению, для достижения этой цели необходимо сохранять веру, сплочённость общества и единство фронта и тыла. Головин добавил, что каждый гражданин должен быть готов поддержать ближнего. Речь, по его словам, идёт не только о помощи участникам боевых действий и получившим ранения, но и о внимательном отношении к своей стране, земле и соотечественникам.

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Ранее Герой России Владислав Головин с позывным Струна рассказал, что во время боевых действий дважды мысленно прощался с жизнью. Первый такой эпизод произошёл в Мариуполе, где обстановка казалась ему безвыходной. Второй — после тяжёлого ранения, когда Головин сомневался, что его успеют доставить в госпиталь.

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Александра Мышляева
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