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19 августа, 17:53

Продюсер Дворцов: В замке Пугачёвой планировали открыть галерею с антиквариатом

Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

Максим Галкин* и Алла Пугачёва. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / magicinfoto

В замке Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь планировали открыть торговую галерею. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал РИА «Новости». По его словам, в особняке хранится семейная коллекция антиквариата, включающая картины и предметы мебели. Предполагалось, что эти вещи могли стать частью экспозиции и поступить в продажу.

«В особняке Аллы Борисовны Пугачёвой и Максима Галкина планировалось сделать торговую галерею», — заявил Дворцов.

Продюсер также утверждает, что в 2024 году замок выставили на продажу по цене свыше одного миллиарда рублей. Официального подтверждения этих сведений от владельцев недвижимости не приводится.

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Ранее Life.ru сообщал, что право пользования прибрежной территорией возле поместья Аллы Пугачёвой в подмосковном Солнечногорске получил бизнесмен Глеб Рыськов. Он оказался единственным участником торгов, поэтому аукцион признали несостоявшимся и заключили с ним договор стоимостью 14 129 рублей. Соглашение, охватывающее участки прибрежной и водоохранной зон у реки Истры, будет действовать до 2036 года.

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*Включён в перечень иностранных агентов Минюста России.

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Александра Мышляева
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