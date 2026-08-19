Продюсер Дворцов: В замке Пугачёвой планировали открыть галерею с антиквариатом

В замке Аллы Пугачёвой и Максима Галкина* в подмосковной деревне Грязь планировали открыть торговую галерею. Об этом продюсер Сергей Дворцов рассказал РИА «Новости». По его словам, в особняке хранится семейная коллекция антиквариата, включающая картины и предметы мебели. Предполагалось, что эти вещи могли стать частью экспозиции и поступить в продажу.

«В особняке Аллы Борисовны Пугачёвой и Максима Галкина планировалось сделать торговую галерею», — заявил Дворцов.

Продюсер также утверждает, что в 2024 году замок выставили на продажу по цене свыше одного миллиарда рублей. Официального подтверждения этих сведений от владельцев недвижимости не приводится.

Ранее Life.ru сообщал, что право пользования прибрежной территорией возле поместья Аллы Пугачёвой в подмосковном Солнечногорске получил бизнесмен Глеб Рыськов. Он оказался единственным участником торгов, поэтому аукцион признали несостоявшимся и заключили с ним договор стоимостью 14 129 рублей. Соглашение, охватывающее участки прибрежной и водоохранной зон у реки Истры, будет действовать до 2036 года.

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