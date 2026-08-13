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13 августа, 07:22

«Пусть в своих недостатках копается»: Критик Соседов пристыдил Пугачёву за критику России

Критик Соседов призвал оштрафовать Пугачёву за оскорбления в адрес России

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Сергей Виноградов

Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов, Сергей Виноградов

Певицу Аллу Пугачёву стоит привлечь к ответственности за пренебрежительные высказывания о России и её жителях, считает музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, после отъезда из страны исполнительница стала позволять себе то, чего раньше избегала.

«Она всё время копается в каких-то недостатках нашей страны. Пусть лучше в своих недостатках копается», — заявил собеседник Общественной Службы Новостей.

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По его мнению, звезду следовало бы штрафовать за подобные выпады. Соседов также заявил, что жизнь за границей дала Пугачёвой ощущение свободы, из-за которого она стала резче высказываться о родине.

«Ей, наверное, эта свобода так вскружила голову, что она забыла, откуда она родом. Аллочка, ты родилась в СССР, и твоя родина называется Россия, а не Латвия или Кипр!» — возмутился шоумен.

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Ранее Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачёва сама разрушила репутацию, которую создавала десятилетиями. Критик связал это с решениями певицы последних лет и отметил, что её прежнее доброе имя уже невозможно вернуть в полном объёме.

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Борис Эльфанд
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