«Пусть в своих недостатках копается»: Критик Соседов пристыдил Пугачёву за критику России

Певицу Аллу Пугачёву стоит привлечь к ответственности за пренебрежительные высказывания о России и её жителях, считает музыкальный критик Сергей Соседов. По его мнению, после отъезда из страны исполнительница стала позволять себе то, чего раньше избегала.

«Она всё время копается в каких-то недостатках нашей страны. Пусть лучше в своих недостатках копается», — заявил собеседник Общественной Службы Новостей.

По его мнению, звезду следовало бы штрафовать за подобные выпады. Соседов также заявил, что жизнь за границей дала Пугачёвой ощущение свободы, из-за которого она стала резче высказываться о родине.

«Ей, наверное, эта свобода так вскружила голову, что она забыла, откуда она родом. Аллочка, ты родилась в СССР, и твоя родина называется Россия, а не Латвия или Кипр!» — возмутился шоумен.

Ранее Сергей Соседов заявил, что Алла Пугачёва сама разрушила репутацию, которую создавала десятилетиями. Критик связал это с решениями певицы последних лет и отметил, что её прежнее доброе имя уже невозможно вернуть в полном объёме.