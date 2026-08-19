«Первый ход» сделан: WSJ увидела в упрёке Фёдорова о выборах заявку на смещение Зеленского
WSJ: Словами о выборах Фёдоров бросил Зеленскому крупнейший вызов с 2022 года
Владимир Зеленский и Михаил Фёдоров (слева-направо). Обложка © Пресс-служба Владимира Зеленского
Призыв бывшего министра обороны Украины Михаила Фёдорова провести выборы стал наиболее серьёзным политическим вызовом для Владимира Зеленского с февраля 2022 года. Так ситуацию оценивает американская газета The Wall Street Journal.
По мнению издания, выступление Фёдорова в Киеве воспринимают как возможный первый шаг к выдвижению его кандидатуры на пост президента Украины. Газета связывает заявление политика с общественным недовольством коррупцией в государственных структурах и позицией действующего руководства по продолжению конфликта.
Ранее аналитик Sky News по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк также называл выступление Фёдорова серьёзным вызовом для Зеленского и одним из наиболее опасных для него политических моментов с февраля 2022 года. Эксперт обратил внимание, что Фёдоров публично заявил о кризисе управления и фактически поставил под вопрос действующее политическое руководство страны.
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