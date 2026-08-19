В российских школах, детских садах и колледжах 18 и 19 августа прошли всероссийские антитеррористические учения. Их участники отработали порядок действий при захвате заложников, нападении с применением горючих жидкостей и атаке беспилотников. Старт манёврам дали министр просвещения Сергей Кравцов и глава МЧС Александр Куренков, рассказали в пресс-службе Минпросвещения.

В школах и детсадах России провели антитеррористические учения. Фото © Предоставлено Life.ru

«Важно исключать формальный подход к отработке учебных вопросов», — подчеркнул Кравцов.

К мероприятиям привлекли сотрудников охраны, педагогов и воспитанников детских садов. Для дошкольников подготовили специальные рекомендации, учитывающие их возраст и особенности восприятия информации. В подготовке учений участвовали Минпросвещения, МЧС, МВД, Росгвардия, региональные органы управления образованием и территориальные подразделения силовых ведомств.

Образовательным учреждениям направили алгоритмы действий при террористической угрозе. В 2026 году школы и детсады также получили инструкции на случай атаки беспилотников и объявления ракетной опасности. Во время тренировок проверили системы оповещения и взаимодействие учебных заведений с экстренными службами и антитеррористическими комиссиями. Отдельное внимание уделили типичным ошибкам при межведомственной работе.

Кроме того, учреждениям передали материалы по профилактике вовлечения детей и подростков в противоправную деятельность через интернет. В рамках учений также началась апробация интерактивной программы «Броня», предназначенной для сотрудников образовательных организаций, органов управления и правоохранительных ведомств.

Ранее Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности, где обсуждались дополнительные меры по защите российских объектов от терактов. С основным докладом выступил глава ФСБ Александр Бортников.