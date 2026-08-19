ОСАГО для аварийных водителей оказалось почти втрое дороже

Водители с неблагоприятной страховой историей платят за ОСАГО почти в три раза больше автомобилистов, которые не попадали в аварии. В июле 2026 года средняя стоимость полиса при высоком коэффициенте бонус-малус достигла 19,59 тысячи рублей. Об этом «Известиям» сообщили эксперты финансового маркетплейса «Сравни».

Средняя стоимость ОСАГО для водителей с КБМ 1 и ниже составила 6838 рублей. При этом автомобилисты с коэффициентом 1,17 и выше отдавали за страховку в среднем 19,59 тыс. рублей. Таким образом, полис для аварийных водителей обходился на 186% дороже. За последний год средняя стоимость ОСАГО для безаварийных автомобилистов выросла на 28%. При этом более 30% российских водителей имеют максимальную скидку по КБМ.

«Чем дольше водитель обходится без аварий, тем ниже становится его КБМ и, соответственно, стоимость страховки. Поэтому аккуратное вождение — это не только вопрос безопасности на дороге, но и реальная возможность снизить расходы на автомобиль», — отметил директор по развитию страхового бизнеса «Сравни» Владислав Головкин.

Стоимость полиса также заметно различается в зависимости от региона. В июле самые низкие средние цены на ОСАГО зафиксировали в Забайкальском крае — 4807 рублей, Псковской области — 4871 рубль и Ненецком автономном округе — 4892 рубля. Еще в нескольких регионах средняя стоимость страховки составляла от 5,2 тыс. до 5,5 тыс. рублей.

Эксперты также отмечают, что цена ОСАГО снижается по мере накопления водительского стажа. Для автомобилистов со стажем три года средняя стоимость полиса составляет около 10,2 тыс. рублей, а при пятилетнем стаже — 8684 рубля. Самый дешёвый полис — в среднем 5233 рубля — оформляют 63-летние автомобилисты с 34-летним стажем. Водители в возрасте 49 лет, находящиеся за рулём 25 лет, платят около 5810 рублей.

Ранее ЦБ РФ утвердил новый порядок расчёта средней стоимости запчастей и материалов для выплат по ОСАГО. При определении стоимости деталей больше не будут учитываться цены дешёвых аналогов. Помимо этого, при расчёте стоимости ремонта страховые компании теперь должны полностью учитывать расходы на одноразовые комплектующие, включая уплотнители, наклейки и прочие расходные материалы. Прежде на них разрешалось закладывать не более 2% от стоимости заменяемых запчастей, из-за чего фактические затраты покрывались лишь частично.