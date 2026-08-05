В РФ почти на 20% выросло количество жалоб водителей на страховщиков из-за ОСАГО

Российские водители стали чаще обращаться с жалобами на страховщиков из-за проблем с ОСАГО, за первое полугодие финансовый уполномоченный получил 69,7 тыс. таких обращений, что на 18,6% больше, чем годом ранее. Основной причиной споров остаётся отказ страховых компаний организовывать ремонт автомобилей.

По данным газеты «Известия», вместо направления в сервис автовладельцам нередко предлагают денежные выплаты. Кроме того, возникают проблемы с соблюдением установленного 30-дневного срока восстановления машины. При этом на ремонт сейчас приходится лишь 5–6% выплат по ОСАГО. Остальные компенсации выплачиваются деньгами, которых, по словам экспертов, часто недостаточно для полноценного восстановления авто из-за роста цен на запчасти и работы.

Автоэксперт Игорь Моржаретто отметил, что сервисы не всегда укладываются в сроки из-за задержек с поставками деталей. Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что проблема также связана с заниженными расчётами стоимости ремонта в страховых справочниках.

Ранее ЦБ РФ утвердил новый порядок расчёта средней стоимости запчастей и материалов для выплат по ОСАГО. При определении стоимости деталей больше не будут учитываться цены дешёвых аналогов.