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Регион
19 августа, 20:50

Россияне выиграли общий медальный зачёт молодёжного ЧМ по греко-римской борьбе

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Российские борцы возглавили общий медальный зачёт молодёжного чемпионата мира по греко-римской борьбе. Турнир проходит в Братиславе.

В третий день соревнований золото в весовой категории до 82 кг завоевал Рамазан Нехай. Илья Панютин, выступающий в категории до 60 кг, стал бронзовым призёром.

Таким образом, российская команда завершила турнир с шестью наградами: тремя золотыми, двумя серебряными и одной бронзовой. Чемпионами мира также стали Мингиян Горяев (до 72 кг) и Али Ильясов (до 130 кг). Серебряные медали завоевали Салим Казмахов (до 63 кг) и Илья Комаров (до 97 кг).

Молодёжный чемпионат мира по борьбе завершится 23 августа.

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Ранее Life.ru рассказывал, что юниорская сборная России по борьбе выиграла медальный зачёт чемпионата Европы, который проходил в столице Северной Македонии Скопье в июле. Российские спортсмены завоевали 27 наград из 29 возможных, показав лучший результат турнира.

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Артём Гапоненко
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