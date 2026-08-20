В Солнечногорске суд отправил под стражу 70-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве соседа. Он будет находиться в СИЗО как минимум до 18 октября 2026 года, сообщили в прокуратуре Московской области.

Застрелившего соседа в Подмосковье пенсионера отправили под стражу. Видео © MAX / Прокуратура Московской области

По данным следствия, конфликт между соседями произошёл вечером 17 августа. Пенсионер выстрелил из охотничьего ружья в спину мужчины. От полученных ранений тот скончался на месте.

После произошедшего стрелявший сам обратился к правоохранителям и сообщил о случившемся. В отношении него возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Суд, учитывая позицию прокуратуры, избрал обвиняемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

Конфликт начался с того, что пенсионер заметил соседа на своём участке в посёлке Смирновка. Сначала он выстрелил из ружья в воздух, после чего между мужчинами началась перепалка. Во время ссоры обвиняемый выстрелил в соседа. От полученного ранения потерпевший скончался.