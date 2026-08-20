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19 августа, 21:31

Трамп пригрозил Ирану драконовскими санкциями на случай срыва сделки

Обложка © whitehouse.gov

Обложка © whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Соединённых Штатов сохраняются возможности для введения новых жёстких ограничений против Ирана — на тот случай, если договорённость с Тегераном достигнута не будет.

«У нас есть вещи, на которые мы можем наложить санкции. У нас есть очень драконовские санкции. Посмотрим, что произойдёт», — сказал Трамп в беседе с журналистами.
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Ранее стало известно, что Вашингтон решил сменить стратегию по Ирану, взяв курс на экономическое удушение. Прежде в Белом доме рассматривали вариант более быстрого силового давления на Тегеран. Однако теперь американская администрация намерена использовать санкции и ограничения, чтобы добиться нужного результата без немедленной военной операции.

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Юния Ларсон
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