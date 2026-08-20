Капитан Службы безопасности Украины Пётр Коринковский был ликвидирован в ДНР. Об этом ТАСС сообщили российские силовые структуры.

По данным собеседника агентства, Коринковский имел звание капитана СБУ и принимал участие в боях в Артёмовске, а также в событиях, связанных с вторжением украинских подразделений в Курскую область. Других подробностей не приводится.

Ранее в зоне СВО ликвидировали полковника ДШВ ВСУ Вадима Репецкого и двух иностранных наёмников. Похороны националиста прошли в селе Чукаловка под Ивано-Франковском — городские погосты уже не справляются с потоком воинских захоронений.