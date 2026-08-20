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19 августа, 22:17

В ДНР ликвидирован капитан СБУ Пётр Коринковский

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Michele Ursi

Капитан Службы безопасности Украины Пётр Коринковский был ликвидирован в ДНР. Об этом ТАСС сообщили российские силовые структуры.

По данным собеседника агентства, Коринковский имел звание капитана СБУ и принимал участие в боях в Артёмовске, а также в событиях, связанных с вторжением украинских подразделений в Курскую область. Других подробностей не приводится.

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Артём Гапоненко
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