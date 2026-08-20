Захарова заявила о соразмерном ответе России на атаки Киева

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Вооружённые силы РФ будут соразмерно реагировать на действия Киева на фоне активизации атак на гражданское население и инфраструктуру России. Об этом она сказала в интервью «Известиям».

По словам дипломата, российская сторона считает действия Киева свидетельством его нежелания идти на договорённости. Захарова заявила, что при сохранении такой ситуации российские военные продолжат реагировать на возникающие угрозы и проводить специальную военную операцию для выполнения поставленных руководством страны задач.

«Киевский режим не просто демонстрирует полную недоговороспособность, но и активизирует террористические атаки на наше мирное население и гражданскую инфраструктуру. До тех пор, пока дело обстоит таким образом, Вооружённые силы РФ будут соразмерно отвечать на возникающие угрозы», — подчеркнула представитель МИД.

Ранее Захарова заявила, что устойчивое и долгосрочное урегулирование украинского кризиса возможно только после устранения его первопричин. По её словам, Москва не меняет отношения к призывам прекратить огонь и урегулировать конфликт на основе временных решений. Дипломат подчеркнула, что подобные меры не смогут обеспечить долгосрочный результат.