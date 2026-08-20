Нефтяной кран перекрыт: Иран признал остановку экспорта нефти

Экспорт иранской нефти практически прекратился, заявил глава Центрального банка страны Абдольнасер Хеммати. По его словам, несмотря на сложившуюся ситуацию, власти сохраняют возможность обеспечивать страну необходимыми товарами.

«В текущих условиях экспорт нефти практически прекращён», – сказал глава ЦБ Ирана в эфире национального телевидения.

Хеммати отметил, что у страны остаются валютные резервы и другие источники поступления средств. По его словам, этих ресурсов должно хватить для закупки лекарств и базовых товаров для населения.

Ранее Life.ru писал, что США начали менять подход к Ирану, сделав ставку на экономическое давление вместо возможной военной операции. По данным американских СМИ, Вашингтон планирует усиливать санкции и ограничивать возможности Тегерана получать доходы от внешней торговли.