Тайные связи и поездки в Россию: Вокруг президента Словении разгорелся скандал

В Словении разгорелся политический скандал вокруг президента страны Наташи Пирц-Мусар после публикаций о её давней подруге Виктории Криволуцкой. СМИ обратили внимание на её прошлое, связи с Россией и частые поездки вместе с главой государства.

По данным словенского издания Dnevnik и австрийского агентства APA, Криволуцкая ранее состояла в отношениях с бывшим словенским разведчиком Романом Егличем. Около 2009 года они, как утверждается, некоторое время жили в российском Красноярске.

Журналисты также сообщили, что Криволуцкая имеет российское происхождение и получила гражданство Словении в 2016 году. При этом местная разведслужба заявила, что во время проверки перед выдачей паспорта не выявила угроз безопасности.

Дополнительное внимание к ситуации привлекли совместные поездки Пирц-Мусар и её подруги в Россию. По данным СМИ, с 2015 года до начала 2022-го женщины вместе посещали страну как минимум семь раз.

Публикации вызвали широкий общественный резонанс в Словении. Бывший руководитель службы безопасности и информации страны Миха Брейц назвал ситуацию «очень деликатной» и призвал президента пересмотреть контакты с людьми, имеющими связи с Россией.

Роман Еглич прежде занимал высокие должности в силовых структурах Словении. В 1988 году он подписал уголовное дело, которое впоследствии привело к аресту нынешнего премьер-министра страны Янеза Янши.

Наташа Пирц-Мусар возглавляет Словению с 2022 года. До прихода в политику она работала адвокатом и занималась вопросами защиты персональных данных и прав человека.

Ранее Life.ru писал, что Россия и Словения впервые за несколько лет обменялись официальными посланиями на уровне руководителей парламентов. Этот шаг стал первым подобным контактом после длительного перерыва, возникшего на фоне охлаждения отношений между странами. При этом в Москве отметили, что восстановление диалога зависит от готовности Любляны изменить свой внешнеполитический курс.