Axios: Пентагон тайно организовал морской коридор для экспорта нефти через Ормуз

США могли втайне наладить специальный судоходный коридор в Ормузском проливе для безопасной транспортировки нефти. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на источники в американской администрации.

«Военные США без лишней огласки организовали судоходный коридор через Ормузский пролив для ежедневной перевозки миллионов баррелей нефти», — говорится в публикации.

По данным издания, операция проводится на протяжении последних двух месяцев через южный канал вдоль побережья Омана. В рамках этой схемы от 15 до 20 танкеров ежедневно заходят в Персидский залив и выходят из него, поставляя на мировой рынок в среднем около 10 млн баррелей нефти в сутки. Это составляет примерно половину от довоенного объёма, при этом в отдельные дни показатели якобы достигают 15–20 млн баррелей.

Как утверждается, операцию курирует специальная группа из штаба 82-й воздушно-десантной дивизии армии США при координации с партнёрами в регионе Персидского залива. Военные организуют проход как загруженных, так и порожних судов, направляющихся в порты ОАЭ, Бахрейна и Кувейта. Танкеры движутся в ночное время фиксированными колоннами под постоянным прикрытием американских истребителей.

Ранее в МИД России призвали сделать проход через Ормузский пролив свободным. В Москве рассчитывают на возвращение ситуации к условиям, при которых любые коммерческие суда смогут проходить через пролив без ограничений.