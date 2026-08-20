Путин назвал Москву примером применения цифровых технологий в социальной сфере

Президент России Владимир Путин призвал шире использовать по всей стране успешные региональные практики применения цифровых технологий в социальной сфере. В качестве наиболее яркого примера, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, он назвал Москву.

Отдельно глава государства остановился на цифровых решениях в московском здравоохранении. По его словам, рентгеновские снимки поступают в единый центр, где с помощью компьютерного зрения анализируются буквально за секунды. Такой подход, отметил Путин, позволяет ускорить исследования, сохранить их качество и одновременно снизить нагрузку на врачей.

Президент подчеркнул, что подобные технологии следует активнее внедрять в практику по всей России — в том числе в поликлиниках, больницах, школах, вузах, учреждениях культуры и спорта.

Также Путин поручил запустить электронную оценку социальных учреждений через «Госуслуги» по всей РФ. С 2026 года сервис позволяет гражданам оценивать качество работы образовательных, медицинских, спортивных и культурных организаций. Пока такая возможность доступна только в 30 регионах страны.