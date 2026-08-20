Предательство в конце отпуска: Ветврач и адвокат рассказали о трагедии «сезонных» животных

Конец августа для многих дачников становится временем возвращения в города, но для некоторых животных этот период превращается в борьбу за выживание. Котята и щенки, которых весной брали «для детей», часто остаются на пустых участках и оказываются не готовы к жизни без человека. Врач-ветеринар Михаил Шеляков рассказал Life.ru, почему оставлять питомцев на даче после окончания сезона опасно и что должны делать люди, которые успели их приручить.

По словам специалиста, домашние животные, выросшие рядом с человеком, практически не имеют навыков самостоятельного выживания в дикой природе. Даже если хозяева оставляют им корм или договариваются со сторожем, это не гарантирует, что питомцы смогут пережить их отъезд.

Если мы их вырастили с младенчества — котят, которые появились в марте или апреле, и к августу стали подростками, — они не имеют никакого навыка выживания в дикой природе. Они привыкли к человеческим рукам. Бросить их на даче — всё равно что нас, разумных и образованных людей, бросить на необитаемом острове с надеждой, что мы сообразим, где добыть воду и как соорудить лук. Михаил Шеляков Врач-ветеринар

Ветеринар оценил ситуацию крайне пессимистично. По его словам, около 99% брошенных животных обречены на гибель. При этом в конце августа приюты и волонтёры сталкиваются с резким ростом числа питомцев, которых хозяева пытаются срочно пристроить перед возвращением в город.

«Мы в ответе за тех, кого приручили, здесь по-другому не скажешь. Если уж приручили и прикормили котёнка или щеночка, то должны в самом начале сезона думать, как обеспечим их дальнейшую судьбу. Потому что просто поиграть и потом бросить — это верх бесчеловечности», — подчеркнул Шеляков.

Адвокат Юлия Нитченко отметила, что оставление домашних животных без попечения может повлечь юридическую ответственность. В частности, ч. 1 ст. 8.52 КоАП РФ предусматривает предупреждение или штраф для граждан в размере от 1,5 до 3 тысяч рублей за несоблюдение требований к содержанию домашних животных.

В случаях, когда действия с животным имеют признаки жестокого обращения и приводят к его гибели или увечью, может рассматриваться вопрос об уголовной ответственности по ст. 245 УК РФ. При этом для применения этой статьи должны быть установлены предусмотренные законом обстоятельства, поэтому сам по себе факт отъезда хозяина не означает автоматического привлечения к уголовной ответственности.

Чтобы подтвердить обстоятельства произошедшего, адвокат рекомендует собирать доказательства. Это могут быть фотографии и видеозаписи, на которых видно, что конкретные люди ухаживали за животным, сообщения из дачных чатов, а также показания соседей и председателя СНТ.

Отдельно важно зафиксировать обстоятельства отъезда хозяев, если известно, что животное намеренно оставили без присмотра. Свидетели могут подтвердить, кому принадлежал питомец и при каких обстоятельствах он оказался на улице.

Собранные материалы можно приложить к заявлению в полицию, если есть основания полагать, что требования законодательства были нарушены. В зависимости от обстоятельств речь может идти об административной либо уголовной ответственности. При этом юридическая оценка ситуации зависит от конкретных доказательств и последствий для животного.

Главной сложностью может стать доказательство того, что питомец действительно принадлежал конкретным людям. В такой ситуации фотографии, видео, переписка и показания соседей могут иметь важное значение.

Ранее Life.ru писал, что возвращение с дачи тоже может стать испытанием для домашних животных. После нескольких недель на природе кошкам и собакам требуется время, чтобы привыкнуть к квартире и прежнему распорядку. Ветеринары советуют не торопить питомцев с адаптацией, чаще играть с ними и внимательно следить за изменениями в поведении.