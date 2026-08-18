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18 августа, 09:35

Язва, гастрит, паразиты: Ветеринар раскрыл причины желания кота жевать пакеты

Ветеринар Шеляков: Желание кота жевать пакеты может указывать на гастрит

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием «Шедеврум»

Если кот постоянно грызёт полиэтиленовые пакеты, такое поведение может указывать на гастрит, язву или паразитарные заболевания, предупредил ветеринарный врач Михаил Шеляков. По его словам, сначала стоит исключить проблемы с желудочно-кишечным трактом, а уже потом искать поведенческие причины.

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Сам полиэтилен не токсичен, однако опасность может представлять краска на ярких пакетах. Кроме того, крупные куски пластика могут застрять в кишечнике и вызвать непроходимость. При появлении такой привычки лучше провести дегельминтизацию.

Если это не помогло, животное нужно показать врачу и при необходимости сделать анализы крови, УЗИ и обследование ЖКТ. Пакеты при этом придётся полностью убрать из доступа питомца, подчеркнул собеседник 360.ru.

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Борис Эльфанд
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