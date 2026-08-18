Язва, гастрит, паразиты: Ветеринар раскрыл причины желания кота жевать пакеты

Если кот постоянно грызёт полиэтиленовые пакеты, такое поведение может указывать на гастрит, язву или паразитарные заболевания, предупредил ветеринарный врач Михаил Шеляков. По его словам, сначала стоит исключить проблемы с желудочно-кишечным трактом, а уже потом искать поведенческие причины.

Сам полиэтилен не токсичен, однако опасность может представлять краска на ярких пакетах. Кроме того, крупные куски пластика могут застрять в кишечнике и вызвать непроходимость. При появлении такой привычки лучше провести дегельминтизацию.

Если это не помогло, животное нужно показать врачу и при необходимости сделать анализы крови, УЗИ и обследование ЖКТ. Пакеты при этом придётся полностью убрать из доступа питомца, подчеркнул собеседник 360.ru.

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