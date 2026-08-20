В TikTok могут появиться переводы денег между пользователями

Разработчики TikTok рассматривают возможность расширить возможности личных сообщений и добавить в них денежные переводы. На потенциальное появление новой функции обратили внимание после анализа скрытого кода американской версии приложения для iPhone, пишет Bloomberg.

Обнаруженные элементы указывают, что отправитель сможет контролировать состояние перевода и получать информацию о том, принят ли платёж. У получателя при этом будет ограниченный период для его получения. Предполагается также возможность сопровождать перевод текстовым сообщением.

Одним из вариантов реализации функции может стать TikTok Pay. Собственный платёжный сервис платформы уже используется в ряде стран Юго-Восточной Азии — во Вьетнаме, Малайзии и Таиланде. Сейчас через него можно оплачивать покупки в TikTok Shop.

Однако говорить о скором запуске функции пока рано. Представитель компании сообщил Bloomberg, что тестирование денежных переводов в настоящее время не проводится ни в одной стране. Таким образом, проект находится на стадии разработки.

Ранее Роскомнадзор оштрафовал TikTok на 700 тысяч рублей. Причиной стало непредоставление платформой отчётов о рассмотрении жалоб пользователей и о количестве заблокированных страниц с запрещённым контентом.