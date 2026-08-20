Виноваты наркотики? В США раскрыли новые детали расследования смерти экс-возлюбленной Кличко

К расследованию смерти американской актрисы Хайден Панеттьери подключились дополнительные специалисты. Обстоятельства гибели 36-летней звезды, которая ранее состояла в отношениях с украинским боксёром Владимиром Кличко, теперь изучает и Управление по борьбе с наркотиками США.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на источники, Drug Enforcement Administration (DEA) присоединилось к проверке обстоятельств смерти артистки. Причину гибели Панеттьери пока не установили — окончательные выводы должны сделать после проведения дополнительных экспертиз.

«Управление по борьбе с наркотиками присоединяется к расследованию смерти актрисы Хайден Панеттьери», – говорится в материале телеканала.

По данным СМИ, прибывшие на вызов медики обнаружили актрису без сознания, а к моменту их приезда её сердце уже остановилось. При этом в полицейском отчёте не указано информации об употреблении алкоголя или наркотиков в момент происшествия.

До этого у Панеттьери были проблемы с зависимостями и эмоциональным состоянием после рождения дочери Кайи-Евдокии от Владимира Кличко. В 2018 году актриса передала бывшему возлюбленному полную опеку над ребёнком.

Хайден Панеттьери получила известность благодаря ролям в фильмах «Крик 4», «Крик 6» и «Оно. Ночной кошмар», а также сериалам «Герои» и «Нэшвилл». Её смерть вызвала широкий резонанс в Голливуде.

Ранее Life.ru писал, что близкие Хайден Панеттьери обеспокоились её отношениями с Брайаном Хикерсоном незадолго до смерти актрисы. По словам знакомых звезды, мужчина якобы постепенно отдалял её от друзей и родственников. Ранее Хикерсон уже фигурировал в деле о домашнем насилии в отношении Панеттьери и получил наказание от суда.