Насилие и абьюз: Бойфренд изолировал Хейден Панеттьери от родных перед смертью

Друзья актрисы Хейден Панеттьери считают, что её возлюбленный Брайан Хикерсон на протяжении нескольких лет постепенно отдалял актрису от близких. Об этом сообщает Page Six со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, окружение звезды беспокоилось за неё и надеялось, что она окончательно прекратит эти отношения и вновь начнёт общаться с людьми, которые её поддерживали.

«Они очень беспокоились за неё и замечали, что она всё сильнее отдалялась от людей, которым была небезразлична», — рассказал источник.

Панеттьери и Хикерсон начали встречаться в 2018 году и неоднократно расходились. Их отношения сопровождались эпизодами домашнего насилия: в 2021 году мужчина получил тюремный срок, испытательный период, обязательные занятия и пятилетний защитный ордер. В мае 2026-го он публично признал, что применял насилие к актрисе.

Незадолго до смерти Панеттьери вновь общалась с Хикерсоном, однако, как утверждают её знакомые, не рассказывала об этом многим друзьям. Сам мужчина и его брат Зак находились в том же жилом комплексе в Южной Каролине, где умерла актриса.

Согласно полицейскому отчёту, Зак был сильно эмоционально подавлен, пока медики пытались спасти Панеттьери. Хикерсон передал сотрудникам полиции пакет с лекарствами, которые принимала актриса. Названия препаратов в документе скрыты. Официальная причина смерти 36-летней звезды пока не установлена.