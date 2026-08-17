Бывшая невеста Кличко Хейден Панеттьер могла умереть от передозировки

Американская актриса Хайден Панеттьер могла умереть от передозировки. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на переговоры экстренных служб. Официальная причина смерти пока не установлена, подчёркивается в публикации.

Журналисты получили аудиозапись диспетчерской службы в день трагедии. Медиков направили к находившейся без сознания женщине, у которой произошла остановка сердца, при этом в сообщении также упоминалась предполагаемая передозировка.

Прибывшие специалисты пытались реанимировать Панеттьер, однако спасти её не удалось. Окончательные выводы должны быть сделаны после расследования. По предварительным данным полиции, признаков насильственной смерти или других подозрительных обстоятельств не обнаружено.