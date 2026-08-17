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17 августа, 15:59

Бывшая невеста Кличко Хейден Панеттьер могла умереть от передозировки

Хайден Панеттьер. Обложка © ТАСС / Jordan Strauss

Хайден Панеттьер. Обложка © ТАСС / Jordan Strauss

Американская актриса Хайден Панеттьер могла умереть от передозировки. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на переговоры экстренных служб. Официальная причина смерти пока не установлена, подчёркивается в публикации.

Журналисты получили аудиозапись диспетчерской службы в день трагедии. Медиков направили к находившейся без сознания женщине, у которой произошла остановка сердца, при этом в сообщении также упоминалась предполагаемая передозировка.

Прибывшие специалисты пытались реанимировать Панеттьер, однако спасти её не удалось. Окончательные выводы должны быть сделаны после расследования. По предварительным данным полиции, признаков насильственной смерти или других подозрительных обстоятельств не обнаружено.

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Напомним, американская актриса Хейден Панеттьер, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», а также фильмам «Крик 4» и «Крик 6», скончалась в возрасте 36 лет. Долгое время она состояла в отношениях с Владимиром Кличко, у них есть общая дочь. На протяжении последнего года жизни артистка страдала от сильных болей в спине.

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Татьяна Миссуми
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