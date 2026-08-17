Сильные боли не отпускали: Вскрылись подробности о здоровье покойной невесты Владимира Кличко
Хейден Панеттьери последний год жизни страдала от сильных болей в спине
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Американская актриса Хейден Панеттьери, бывшая невеста боксёра Владимира Кличко, на протяжении последнего года жизни страдала от сильных болей в спине. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник, близкий к артистке. В чём была их причина, не уточняется.
В мае 2026 года актриса выпустила мемуары «Это я: Расплата». В книге Панеттьери рассказывала в том числе о своей борьбе с послеродовой депрессией и зависимостями. Представитель актрисы после её смерти выразил соболезнования родным и близким Панеттьери, отметив, что она приносила любовь и радость как окружавшим её людям, так и миллионам зрителей.
Напомним, американская актриса Хейден Панеттьер, известная по сериалам «Герои» и «Нэшвилл», а также фильмам «Крик 4» и «Крик 6», скончалась в возрасте 36 лет. Долгое время она состояла в отношениях с Владимиром Кличко, у них есть общая дочь. За несколько месяцев до смерти она признавалась, что так и не оправилась после ухода своего младшего брата Дженсена.
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