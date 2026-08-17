Сильные боли не отпускали: Вскрылись подробности о здоровье покойной невесты Владимира Кличко

Американская актриса Хейден Панеттьери, бывшая невеста боксёра Владимира Кличко, на протяжении последнего года жизни страдала от сильных болей в спине. Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источник, близкий к артистке. В чём была их причина, не уточняется.

В мае 2026 года актриса выпустила мемуары «Это я: Расплата». В книге Панеттьери рассказывала в том числе о своей борьбе с послеродовой депрессией и зависимостями. Представитель актрисы после её смерти выразил соболезнования родным и близким Панеттьери, отметив, что она приносила любовь и радость как окружавшим её людям, так и миллионам зрителей.