ПВО сбила ещё 12 беспилотников, летевших на Москву
Обложка © Минобороны России
Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Москву. Ещё 12 аппаратов, направлявшихся к столице, были уничтожены, сообщил мэр города Сергей Собянин.
«12 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении градоначальника.
По словам Собянина, специалисты оперативных служб сейчас находятся на местах возможного падения обломков и оценивают последствия атаки. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.
Таким образом, с начала суток количество сбитых беспилотников, пытавшихся атаковать Москву, увеличилось до 20. Системы ПВО продолжают работать по воздушным целям.
Ранее Life.ru писал, что при атаке ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия» в ДНР погиб водитель микроавтобуса. Удар пришёлся по транспорту в Мангушском округе, мужчина 1999 года рождения получил смертельные ранения. Всего за день в результате атак по территории республики пострадали ещё девять человек, которым оказали необходимую медицинскую помощь.
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