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Регион
20 августа, 02:45

ПВО сбила ещё 12 беспилотников, летевших на Москву

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Москву. Ещё 12 аппаратов, направлявшихся к столице, были уничтожены, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«12 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении градоначальника.

По словам Собянина, специалисты оперативных служб сейчас находятся на местах возможного падения обломков и оценивают последствия атаки. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Таким образом, с начала суток количество сбитых беспилотников, пытавшихся атаковать Москву, увеличилось до 20. Системы ПВО продолжают работать по воздушным целям.

За день системы ПВО сбили 438 украинских БПЛА над регионами России
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Ранее Life.ru писал, что при атаке ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия» в ДНР погиб водитель микроавтобуса. Удар пришёлся по транспорту в Мангушском округе, мужчина 1999 года рождения получил смертельные ранения. Всего за день в результате атак по территории республики пострадали ещё девять человек, которым оказали необходимую медицинскую помощь.

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Юния Ларсон
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