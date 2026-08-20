ПВО сбила ещё 12 беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны отразили новую атаку украинских беспилотников на Москву. Ещё 12 аппаратов, направлявшихся к столице, были уничтожены, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«12 БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны», – говорится в сообщении градоначальника.

По словам Собянина, специалисты оперативных служб сейчас находятся на местах возможного падения обломков и оценивают последствия атаки. Информация о повреждениях и пострадавших уточняется.

Таким образом, с начала суток количество сбитых беспилотников, пытавшихся атаковать Москву, увеличилось до 20. Системы ПВО продолжают работать по воздушным целям.

Ранее Life.ru писал, что при атаке ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия» в ДНР погиб водитель микроавтобуса. Удар пришёлся по транспорту в Мангушском округе, мужчина 1999 года рождения получил смертельные ранения. Всего за день в результате атак по территории республики пострадали ещё девять человек, которым оказали необходимую медицинскую помощь.