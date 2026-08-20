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Регион
20 августа, 03:38

Мельниченко сообщил об отражении ракетной атаки на Пензу

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку ВСУ на Пензенскую область – боеприпасы были уничтожены до того, как достигли территории региона. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

По словам главы региона, специальный режим ракетной опасности ввели в области в 4:24 мск 20 августа. Он действовал около часа, после чего угрозу отменили.

«Благодарю военнослужащих сил ПВО Минобороны России за чёткую и профессиональную работу. Ракеты были поражены, не достигнув территории города Пензы», – написал Мельниченко в канале на платформе «Макс».

Губернатор отметил работу военнослужащих, которые оперативно отреагировали на угрозу. Информация о последствиях атаки и возможных повреждениях не поступала.

До этого в регионе уже вводили специальные режимы безопасности при угрозе воздушных атак. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями оперативных служб.

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Ранее Life.ru писал, что при атаке ВСУ на трассе Р-280 «Новороссия» в ДНР погиб водитель микроавтобуса. Мужчина 1999 года рождения получил смертельные ранения после удара по транспорту в Мангушском округе. Всего за день в результате атак по территории республики пострадали девять человек, которым медики оказали необходимую помощь.

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Юния Ларсон
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