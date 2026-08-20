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Регион
20 августа, 03:54

Силы ПВО за ночь сбили 19 вражеских дронов над Тульской областью

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над Тульской областью за прошедшую ночь. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.

При этом угроза атаки БПЛА в Тульской области сохраняется.

ПВО сбила ещё 12 беспилотников, летевших на Москву
ПВО сбила ещё 12 беспилотников, летевших на Москву

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку ВСУ на Пензенскую область – боеприпасы были уничтожены до того, как достигли территории региона.

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Артём Гапоненко
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