Силы ПВО за ночь сбили 19 вражеских дронов над Тульской областью
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Силы ПВО уничтожили 19 украинских беспилотников над Тульской областью за прошедшую ночь. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Повреждений зданий и объектов инфраструктуры также не зафиксировано.
При этом угроза атаки БПЛА в Тульской области сохраняется.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку ВСУ на Пензенскую область – боеприпасы были уничтожены до того, как достигли территории региона.
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