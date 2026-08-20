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Регион
20 августа, 04:14

Севастополь остался без света из-за перегруза энергосетей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dongfang

В Севастополе временно ограничили электроснабжение из-за перегрузки энергосетей за пределами региона. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам, мера необходима для предотвращения возможной аварии в энергосистеме. На объектах действует особый режим, а социальные учреждения переведены на резервные схемы питания.

Власти рассчитывают восстановить подачу электричества в течение нескольких часов.

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Ранее сообщалось, что в Севастополе отменили ограничение, из-за которого кафе и рестораны должны были завершать работу к 23:00. При этом власти рассчитывают, что владельцы заведений организуют развоз сотрудников после поздних смен, поскольку общественный транспорт ночью не работает.

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Артём Гапоненко
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