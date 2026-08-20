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20 августа, 04:03

Польша подняла военную авиацию в воздух из-за активности России на Украине

Обложка © X / Dowództwo Operacyjne RSZ

Обложка © X / Dowództwo Operacyjne RSZ

Дежурные военные самолёты Польши были подняты в воздух на фоне активности ВС РФ на территории Украины. Об этом сообщило оперативное командование родов вооружённых сил республики.

«В польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация... Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», — говорится на странице командования в соцсети X.

Польские военные подчеркнули, что предпринятые меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности территорий, граничащих с «уязвимыми районами».

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Подобные сообщения оперативное командование публикует регулярно в последнее время. Как правило, такие действия совпадают по времени с объявлением воздушной тревоги на Украине.

Ранее Life.ru писал, что Армия РФ нанесла массированные ракетные удары по военным объектам в Киеве и области. Были поражены склады с вооружением и объекты энергетики.

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Артём Гапоненко
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