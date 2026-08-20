В шести районах Ростовской области уничтожили около 90 БПЛА

Силы противовоздушной обороны отразили масштабную атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область – за ночь были уничтожены около 90 БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его словам, воздушная атака была отражена в шести районах области: Миллеровском, Чертковском, Шолоховском, Боковском, Тарасовском и Верхнедонском.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено порядка 90 БПЛА в 6 районах области», – сообщил глава региона.

Слюсарь отметил, что на данный момент информации о пострадавших среди жителей и разрушениях на земле не поступало. Обстановка в районах, где работали силы ПВО, продолжает уточняться. Экстренные службы и профильные ведомства продолжают проверять возможные последствия атаки. Жителей призывают ориентироваться только на официальные сообщения властей.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО отразили ракетную атаку на Пензенскую область. Боеприпасы были уничтожены до того, как достигли территории города, сообщил губернатор региона Олег Мельниченко. После этого в области отменили действовавший около часа режим ракетной опасности.