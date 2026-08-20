США свернут работу созданного в Европе батальона ударных дронов

Армия США решила постепенно отказаться от отдельного подразделения ударных беспилотников, созданного для изучения опыта боевых действий на Украине. Батальон после завершения учений в Германии вернётся к выполнению стандартных задач воздушно-десантной пехоты. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, подразделение сформировали в январе 2026 года, чтобы военные могли отработать новые способы применения беспилотников и наземных роботизированных систем.

После участия в крупных учениях в Германии в августе и сентябре батальон подготовит отчёт для армии США. На основе полученных данных военное ведомство планирует использовать наработки при дальнейшем развитии технологий, однако само подразделение больше не будет действовать как отдельная ударная сила БПЛА.

Решение стало частью более широкой стратегии, которую в американской армии называют курсом на «возвращение к основам». Исполняющий обязанности начальника штаба армии США генерал Кристофер Ланив считает необходимым сосредоточиться на традиционных задачах сухопутных войск.

Создание батальона было связано с попыткой изучить новые реалии современной войны, где беспилотники стали одним из ключевых инструментов на поле боя. Однако теперь США решили интегрировать полученный опыт в обычные армейские структуры, а не сохранять отдельное подразделение.

Ранее Life.ru писал, что США начали сокращать своё участие в координации военной помощи Украине через структуру НАТО в Германии. Передача части полномочий европейским союзникам должна пройти в рамках изменения оборонной стратегии Вашингтона. При этом американские специалисты сохранят участие в работе группы и продолжат выполнять отдельные задачи.