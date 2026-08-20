Неопознанные беспилотники вновь нарушили закрытую воздушную зону возле австралийской авиабазы Уильямтаун, где размещена большая часть истребителей пятого поколения F-35A. Инцидент стал уже вторым подобным случаем за месяц и вызвал вопросы к безопасности военного объекта.

Как сообщает телеканал ABC со ссылкой на полицию штата Новый Южный Уэльс, дроны заметили в районе базы в начале августа. Сейчас правоохранители вместе с представителями Сил обороны Австралии пытаются установить происхождение аппаратов и найти их операторов.

«Сотрудники правоохранительных органов совместно с Силами обороны Австралии и другими ведомствами пытаются установить принадлежность беспилотников и личности их операторов», – говорится в сообщении полиции.

Аналогичный случай произошёл в июле, когда несколько неопознанных беспилотников несколько дней подряд фиксировали возле авиабазы и расположенного рядом аэропорта Ньюкасла. При этом территория Уильямтауна считается объектом с повышенными требованиями безопасности.

На базе проходят подготовку австралийские военные лётчики, а также размещена основная часть парка истребителей F-35A страны. За нарушение действующих бесполётных зон вокруг объекта предусмотрен штраф до 18,2 тысячи австралийских долларов.

Директор аналитического центра Strategic Analysis Australia Майкл Шубридж назвал повторное появление беспилотников признаком серьёзных проблем в защите военных объектов. По его словам, ситуация требует дополнительного внимания со стороны оборонных структур.

Ранее Life.ru писал, что в ДНР российские военные ликвидировали бойца Сил специальных операций Украины, прежде служившего в армии Австралии. Самуэль Майкл Педрацини входил в состав 3-го полка ССО Украины, а до этого проходил службу в Королевском австралийском пехотном корпусе. После службы в Австралии он участвовал в подготовке украинских военнослужащих и позже присоединился к подразделению ВСУ.