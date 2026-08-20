Силы ПВО уничтожили 12 беспилотников над Калужской областью за ночь

За минувшую ночь средства противовоздушной обороны сбили 12 беспилотных летательных аппаратов над территорией Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

По словам главы области, дроны были уничтожены над территориями сразу восьми муниципальных округов: Бабынинского, Боровского, Дзержинского, Жуковского, Кировского, Людиновского, Малоярославецкого и Мосальского.

В результате атаки осколками БПЛА повреждено имущество жителей. В одном из населённых пунктов Людиновского округа выбиты стёкла в восьми частных домах, также пострадали хозяйственные постройки. В Дзержинском районе осколки повредили остекление ещё одного частного домовладения.

«Пострадавших нет. Администрациями округов будет оказана необходимая помощь собственникам. На местах работают оперативные группы», — добавил Шапша.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО за ночь сбили 19 вражеских дронов над Тульской областью. По предварительным данным, обошлось без пострадавших.