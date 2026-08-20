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Регион
20 августа, 04:45

Ночью над Воронежской областью ПВО сбила 21 беспилотник

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Cherviakov

Средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 21 беспилотник в небе над Воронежской областью в ночное время. Как сообщил губернатор Александр Гусев, аппараты были зафиксированы над двумя городскими округами и десятью районами региона.

По предварительной информации, люди не пострадали. При этом падение обломков одного из сбитых БПЛА привело к повреждению частного дома на юге области. У здания пострадали крыша, фасад и окна, а также коммуникации.

В шести районах Ростовской области уничтожили около 90 БПЛА
В шести районах Ростовской области уничтожили около 90 БПЛА

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО отразили ракетную атаку на Пензенскую область. Боеприпасы были уничтожены до того, как достигли территории города. Никто не пострадал.

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Артём Гапоненко
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