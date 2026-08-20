Ночью над Воронежской областью ПВО сбила 21 беспилотник

Средства противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили 21 беспилотник в небе над Воронежской областью в ночное время. Как сообщил губернатор Александр Гусев, аппараты были зафиксированы над двумя городскими округами и десятью районами региона.

По предварительной информации, люди не пострадали. При этом падение обломков одного из сбитых БПЛА привело к повреждению частного дома на юге области. У здания пострадали крыша, фасад и окна, а также коммуникации.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО отразили ракетную атаку на Пензенскую область. Боеприпасы были уничтожены до того, как достигли территории города. Никто не пострадал.