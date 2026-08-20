При атаке БПЛА в Ульяновской области пострадал человек

Ночью 20 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку украинских беспилотников на Ульяновскую область. Над территорией региона были перехвачены и уничтожены 11 воздушных целей, в результате атаки пострадал человек.

Об отражении удара сообщил губернатор региона Алексей Русских. По его словам, дроны были сбиты над Новоспасским районом, где сейчас работают экстренные службы.

«Дежурными средствами ПВО над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено 11 вражеских БПЛА. Атаку отражали на территории Новоспасского района», – написал глава области.

После атаки повреждения получили отдельные элементы инфраструктуры. Как уточнил губернатор, специалисты уже занимаются восстановлением повреждения опоры линии электропередачи, при этом перебоев с электроснабжением не произошло.

По словам Русских, один человек получил ранение в результате происшествия. Пострадавший – молодой мужчина с травмой головы, его состояние оценивается как тяжёлое.

«Сейчас ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Минздрав докладывает мне о состоянии пациента каждый час», – отметил губернатор.

На месте продолжают работать профильные службы, которые оценивают последствия атаки и проводят необходимые восстановительные работы.

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО уничтожили ещё 12 беспилотников, которые направлялись к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что специалисты экстренных служб работают на местах падения обломков. Всего с начала суток количество сбитых дронов, пытавшихся атаковать Москву, достигло 20.