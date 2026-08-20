Собянин: 250 БПЛА летело на Московский регион в ночь на 20 августа

Силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку беспилотников ВСУ на Московский регион – в сторону столицы и области ночью 20 августа направлялись 250 дронов. Большую часть воздушных целей удалось уничтожить ещё на дальних рубежах.

О ситуации сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в период с 20:30 до 7:30 специалисты ПВО отражали налёт, а непосредственно в Московском регионе были сбиты 28 беспилотников.

«В период с 20.30 до 7.30 утра в сторону Московского региона летело 250 БПЛА, большая часть из них уничтожена на дальних рубежах. 28 беспилотников уничтожено в Московском регионе», – написал градоначальник.

После падения обломков на местах работают экстренные службы. Специалисты проверяют территории возможных повреждений и устраняют последствия атаки. Мэр уточнил, что оперативные подразделения продолжают работу после отражения удара. Информация о возможных последствиях и пострадавших уточняется.

Ранее Life.ru писал, что ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ульяновскую область. Над регионом уничтожили 11 воздушных целей, однако в результате происшествия пострадал молодой мужчина, получивший тяжёлое ранение головы. На месте также устраняли повреждение опоры ЛЭП, при этом подача электроэнергии не нарушалась.