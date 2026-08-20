Китай превратит острова в Южно-Китайском море в роботизированные крепости

Специалисты Береговой охраны КНР предложили преобразовать острова в Южно-Китайском море в автономные роботизированные крепости, оснащённые автоматическими боевыми системами. Об этом сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

По данным издания, эксперты из Академии береговой охраны Китая и Морского электротехнического колледжа Даляньского морского университета разработали план, согласно которому острова должны быть защищены единой многоступенчатой сетью. В её состав войдут беспилотные летательные аппараты, а также надводные и подводные безэкипажные системы.

«Это предложение появилось на фоне стремления Пекина нейтрализовать растущую угрозу со стороны роев недорогих дронов — асимметричного оружия, которое изменило военно-морские сражения, поскольку традиционные, управляемые человеком системы обороны становятся всё более уязвимыми», — отмечает газета.

Предложение предусматривает защиту акватории «скоординированным роем машин вместо солдат». Разработчики подчёркивают, что для островов и рифов с узкими проходами и обширными «слепыми зонами» возможность противника быстро применить рой беспилотников «бросает вызов традиционным методам обороны с участием экипажей».

На первом этапе широкомасштабная сеть БПЛА будет сканировать воздушное пространство для обнаружения угроз. Одновременно безэкипажные надводные аппараты станут вести наблюдение за «слепыми зонами», а подводные системы — контролировать мелководные проливы и склоны рифов.

Собранная информация будет объединяться для оценки уровня угрозы, а искусственный интеллект на отдельных платформах — анализировать местные условия. Оборонительные средства развернут тремя кольцами: любые цели, прорвавшиеся к внутреннему периметру, будут уничтожаться безэкипажными аппаратами ближнего боя, дронами-камикадзе и подводными системами.

Ранее Life.ru писал, что в Китае создали систему обнаружения дронов по звуку и камерам. Устройство весит 6,4 кг и включает два блока. Первый — акустический, с 48 микрофонами. Второй оснащён камерой, снимающей в видимом и инфракрасном диапазонах.