В Воронеже убили известного журналиста и обозревателя Константина Ефремова

Известный в Воронеже журналист и фотограф Константин Ефремов умер в больнице после избиения на остановке в центре города. Об этом сообщает ГТРК «Воронеж».

По данным телеканала, днём 17 августа 58-летний мужчина познакомился на улице с незнакомцем. Вместе они отправились к остановке «Первомайский сад», где стали распивать спиртное.

Во время общения между мужчинами произошёл конфликт. По данным ГТРК «Воронеж», новый знакомый ударил журналиста по голове, после чего тот упал. Очевидцы вызвали скорую помощь.

Ефремова госпитализировали с тяжёлыми травмами головы, однако спасти его не удалось. Как уточняют «Воронежские новости», он скончался на следующий день после нападения.

Подозреваемого задержали. Им оказался ранее не судимый мужчина без определённого места жительства. Возбуждено уголовное дело.

Константин Ефремов много лет работал в газете «Вперёд» Юго-Восточной железной дороги и был лауреатом многочисленных фотоконкурсов.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области мужчину подозревают в убийстве одного сына и покушении на убийство второго. По данным СК, конфликт из-за раздела имущества закончился стрельбой: один мужчина погиб на месте, второй с ранениями сумел добраться до ближайшего дома.