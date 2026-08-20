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20 августа, 05:23

В Киеве уничтожен завод «Антонов», клепавший дальнобойные БПЛА «Лютый»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Министерство обороны Российской Федерации заявило о проведении успешного удара по стратегически важному объекту авиационной промышленности в Киеве. Целью российской операции стал завод государственного предприятия «Антонов».

Согласно отчёту ведомства, на территории предприятия осуществлялась сборка беспилотных летательных аппаратов самолётного типа большой дальности, известных как Ан-196 «Лютый». Кроме того, на мощностях завода велись разработка и производство пилотируемых летательных аппаратов различного назначения.

В военном ведомстве подчеркнули, что поражение данного объекта является важным шагом по снижению возможностей противника в части нанесения дальнобойных ударов. Уничтожение производственной линии «Лютых» существенно затруднит дальнейшее оснащение ВСУ беспилотниками этого класса.

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Министерство обороны России также сообщило о нанесении результативного удара по объекту военной инфраструктуры в Киевской области. В ходе операции был поражён транспортно-логистический центр в населённом пункте Мартусовка, принадлежащий компании «Замлер групп».

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Оксана Попова
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