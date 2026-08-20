Российские зенитчики очистили небо над регионами от 726 «железных гостей» с Украины

Минувшей ночью российские военные нейтрализовали беспрецедентную атаку противника. Дежурные подразделения отразили масштабное нападение, применив весь спектр современных комплексов защиты.

За восемь часов дежурства зенитчики ликвидировали 726 воздушных целей самолётного типа. По данным оборонного ведомства, аппараты массово запускались по глубоким тылам страны.

География перехвата охватила пятнадцать субъектов федерации. Среди них Астраханская, Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская области, а также Московский регион и Республика Татарстан. Кроме того, под защитой оказались Краснодарский край, Крым и Ульяновская область.

Часть опасных объектов была своевременно поражена над водной поверхностью. Силами флота и авиации угрозы устранялись в небе над Азовским и Чёрным морями, что позволило обезопасить прибрежную инфраструктуру.

Ранее Life.ru писал, что ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ульяновскую область. Над регионом уничтожили 11 воздушных целей, однако в результате происшествия пострадал молодой мужчина, получивший тяжёлое ранение головы. На месте также устраняли повреждение опоры ЛЭП, при этом подача электроэнергии не нарушалась.