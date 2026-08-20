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20 августа, 05:45

В Киеве накрыли склад, где прятали тяжёлые авиабомбы М-900

В Киеве ликвидирован запас противотанковых мин и бомб типа М-900

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские ВС нанесли точечный удар по стратегическому объекту в Киеве. Сообщается о полном поражении крупного склада. На данном объекте противник организовал хранение специализированных средств поражения.

Среди уничтоженного имущества числятся термобарические авиабомбы модели М-900. Также детонировали противотанковые инженерные боеприпасы. Особое внимание уделялось ликвидации запасов для крупногабаритных беспилотников.

Уничтожены компоненты для аппаратов типа «Баба-яга». Эти многомоторные устройства активно применяются для минирования позиций и доставки взрывчатки. Теперь логистическая цепочка врага серьёзно нарушена.

Логистический центр ВСУ под Киевом уничтожен: что именно хранилось на объекте «Замлер групп»
Логистический центр ВСУ под Киевом уничтожен: что именно хранилось на объекте «Замлер групп»

Ранее стало известно, что ВС РФ ударили по сухогрузу с оружием и военным грузом в порту Черноморска. Также были уничтожены складские объекты, где хранилось военное имущество, предназначенное для украинских подразделений.

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Оксана Попова
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