Полпред президента высказался о денонсации соглашений РФ с Евросоюзом

Профильные российские министерства выступают против денонсации соглашений России с НАТО, Евросоюзом, ВТО, МВФ и другими международными организациями. Об этом ТАСС заявил полномочный представитель президента в Госдуме Гарри Минх.

По его словам, ведомства считают, что эти документы ещё могут использоваться как инструмент для диалога с другими государствами.

Минх также упомянул соглашение о партнёрстве России с Евросоюзом и отметил, что его потенциал, как и потенциал других международных договоров, по-прежнему не исчерпан.

«Те договоры, которые я назвал, — это всё-таки инструмент для общения с другими государствами», — сказал полпред президента.

Он добавил, что Россия, по его словам, не отказывается от диалога с Западом и продолжает исходить из необходимости соблюдать действующие международные договорённости.

Ранее Швейцария расширила санкции против России, присоединившись к дополнительным ограничениям 20-го пакета Евросоюза. Новые меры вступили в силу 20 августа, затронув поставки судов, СПГ, экспорт товаров и финансовую сферу.