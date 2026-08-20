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Регион
20 августа, 07:16

Захарова: Более 200 сотрудников МИД направят за рубеж для работы в избиркомах

Обложка © Telegram / МИД России

Обложка © Telegram / МИД России

Россия планирует направить более 200 сотрудников центрального аппарата МИД для помощи в формировании избирательных комиссий за рубежом. Об этом официальный представитель дипведомства Мария Захарова рассказала газете «Известия».

«Планируем направить в помощь создаваемым российскими заграничными учреждениями комиссиям свыше 200 сотрудников из центрального аппарата МИД России», — сказала Захарова.

При этом в страны Европы планируется направить менее десяти сотрудников. Также есть вероятность, что им не выдадут визы.

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Напомним, с 18 по 20 сентября в России состоятся выборы депутатов Государственной Думы IX созыва, которые пройдут по смешанной системе (225 депутатов по партийным спискам и 225 по одномандатным округам). Избирательная кампания стартовала 16 июня. Параллельно с федеральными выборами в ряде регионов пройдут губернаторские кампании: в семи субъектах главы будут избраны прямым голосованием граждан, ещё в трёх — утверждены через местные законодательные собрания; также состоится обновление региональных парламентов в 39 субъектах Федерации. Голосование будет организовано как очно на участках с бумажными бюллетенями, так и дистанционно — через систему ДЭГ на федеральной и региональных платформах.

Ранее сообщалось, что ЦИК зарегистрировала 39 кандидатов от восьми партий на выборы глав 8 регионов.

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Дарья Денисова
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