Власти Нижнекамска сообщили об отсутствии пострадавших после атаки беспилотников

В ночь на 20 августа Нижнекамск (Республика Татарстан) подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов. Благодаря эффективной работе подразделений противовоздушной обороны, удар был отражён.

Согласно официальному заявлению исполкома города, серьёзных разрушений инфраструктуры и промышленных объектов удалось избежать. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Вместе с тем, власти предупреждают о возможных последствиях работы ПВО: в результате падения обломков сбитых аппаратов могли пострадать припаркованные автомобили, а также остекление зданий. В данный момент оперативные службы проводят обход территории для оценки материального ущерба и устранения последствий инцидента.

Ранее Life.ru писал, что ночью силы ПВО отразили атаку беспилотников на Ульяновскую область. Над регионом уничтожили 11 воздушных целей, однако в результате происшествия пострадал молодой мужчина, получивший тяжёлое ранение головы. На месте также устраняли повреждение опоры ЛЭП, при этом подача электроэнергии не нарушалась.