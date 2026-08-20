Нижнекамск атаковали беспилотники ВСУ, в городе работает ПВО

Утром 20 августа Нижнекамск стал целью для атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своём канале в MAX.

Градоначальник уточнил, что угроза сохраняется, а силы противовоздушной обороны продолжают работу. Жителей призвали не покидать укрытия и соблюдать меры безопасности.

Сигнал об опасности объявили около четырёх часов утра, когда горожанам порекомендовали переждать в безопасных местах.

Напомним, 10 августа в результате нападения беспилотных летательных аппаратов на объекты в Татарстане погибли 13 человек, в том числе ребёнок. Среди погибших — граждане Таджикистана и Узбекистана. Более 70 человек получили ранения, 21 из которых госпитализирован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. В республике объявлен траур. Семьям погибших будет выплачено по 2 миллиона рублей. Пострадавшим предусмотрены компенсации от 300 до 600 тысяч рублей.