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Регион
20 августа, 05:18

Нижнекамск атаковали беспилотники ВСУ, в городе работает ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Утром 20 августа Нижнекамск стал целью для атаки со стороны ВСУ. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев в своём канале в MAX.

Градоначальник уточнил, что угроза сохраняется, а силы противовоздушной обороны продолжают работу. Жителей призвали не покидать укрытия и соблюдать меры безопасности.

Сигнал об опасности объявили около четырёх часов утра, когда горожанам порекомендовали переждать в безопасных местах.

Захарова: Ударом по Нижнекамску ВСУ хотели расколоть дружественные связи РФ
Захарова: Ударом по Нижнекамску ВСУ хотели расколоть дружественные связи РФ

Напомним, 10 августа в результате нападения беспилотных летательных аппаратов на объекты в Татарстане погибли 13 человек, в том числе ребёнок. Среди погибших — граждане Таджикистана и Узбекистана. Более 70 человек получили ранения, 21 из которых госпитализирован. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ. В республике объявлен траур. Семьям погибших будет выплачено по 2 миллиона рублей. Пострадавшим предусмотрены компенсации от 300 до 600 тысяч рублей.

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Дарья Денисова
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